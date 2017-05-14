В Крыму анонсируют факельную эстафету «Бег мира»

В Симферополе 16 мая стартует крымская ветка факельной эстафеты «Бег мира», участники которой должны финишировать в Керчи 21 мая. Об этом сообщают на сайте подконтрольной России администрации Симферополя.

«16 мая 2017 года в 9.00 в городе Симферополе в парке им. Ю. А. Гагарина у мемориала «Могила неизвестного солдата» состоится встреча с участниками факельной эстафеты «Бег мира». «Бег Мира» – это самая протяженная в мире факельная эстафета дружбы и взаимопонимания, которая вдохновляет людей объединиться в своем стремлении к гармонии и единству. Участники в олимпийском стиле передают из рук в руки горящий факел как символ доброй воли», – говорится в сообщении.

С момента создания эстафеты 30 лет назад в ней приняли участие миллионы человек. За 30 лет факел побывал более чем в 140 странах на 6 континентах. Участники факельной эстафеты за все время пробежали 600 тысяч километров, добавили в пресс-службе.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».