Против корреспондента Армянской службы Радио Свобода/Радио Свободная Европа в воскресенье, 14 мая, применили силу в помещении одного из штабов правящей Республиканской партии Армении. Как передает Радио Азататюн, это произошло, когда Сисак Габриелян пытался снять на мобильный телефон, как избирателям возле избирательного участка раздают деньги во время муниципальных выборов в Совет старейшин Еревана, проходящих в воскресенье в столице Армении.

Сообщается, что несколько молодых людей начали толкать Габриеляна, а еще один ударил его шапкой по голове, когда журналист вошел в офис штаба, чтобы взять комментарий по поводу увиденного.

Позже в офис штаба пришел мужчина, назвавшийся «действующим членом Совета старейшин». Сначала он угрожал Габриеляну и вскоре попросил всех выйти и извинился перед журналистом.

Руководство Армении и правоохранительные органы не комментировали пока инцидент. Журналист сообщил, что получил незначительные травмы.

Это уже второй случай нападения на Сисака Габриеляна за два месяца. 2 апреля его атаковали сторонники правящей партии, после того как он попросил чиновников партии выйти из офиса в Ереване с деньгами в руках, которые, как заявил журналист, они использовали во время парламентских выборов в тот день.

Армянская оппозиция и общественные организации утверждают, что партия во главе с президентом Сержем Саргсяном в значительной мере использовала подкуп избирателей, чтобы победить на выборах 2 апреля.

Наблюдатели из Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе также заявляли о наличии «достоверной информации о подкупе голосов».

В пресс-центре правящей партии 5 апреля признали, что некоторые кандидаты покупали голоса избирателей, но это не имело «существенного влияния» на результаты выборов.