ЕС и НАТО осудили очередное ракетное испытание КНДР

После реакции Китая, России и США обеспокоенность очередным испытанием Северной Кореей баллистической ракеты выразили также ЕС и НАТО.

«Этот и предыдущие запуски являются угрозой международному миру и безопасности и еще больше обостряют напряженность в регионе в то время, когда вместо этого нужна деэскалация», – говорится в заявлении пресс-секретаря главы европейской дипломатической службы Майи Коциянчич.

В свою очередь, пресс-секретарь НАТО Оана Лунгеску в воскресенье, 14 мая, в заявлении альянса также назвала действия Пхеньяна «угрозой международному миру и безопасности» и «новым вопиющим нарушением ряда резолюций Совета безопасности ООН».

Ранее 14 мая президент России Владимир Путин и глава КНР Си Цзиньпин выразили обеспокоенность из-за роста напряженности на Корейском полуострове после того, как Северная Корея 14 мая запустила баллистическую ракету.

Также Белый дом обнародовал заявление, в котором говорится, что президент США Дональд Трамп «не может себе представить, что Россия довольна» последним ракетным испытанием Северной Кореи.

По данным властей Южной Кореи и Японии, запущенная сегодня военными КНДР баллистическая ракета преодолела более 700 километров за полчаса и достигла высоты более двух тысяч километров, прежде чем упасть в Японское море.

Ядерная программа и баллистические испытания в КНДР запрещены ООН.