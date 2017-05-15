Радио Крым.Реалии: Какой ислам устраивает Кремль в Крыму?

Утром в эфире Радио Крым.Реалии говорят о преследовании крымских мусульман на полуострове по религиозному признаку. Российские силовики систематически проводят обыски и обвиняют крымских татар в исповедании «радикального ислама». Какая форма лояльности верующих в Крыму устраивает Кремль? Какая сегодня в России политика у религиозных групп, которые не преследуются силовиками? Какой ислам для Кремля является приемлемым?

Об этом ведущий Павел Казарин говорит с муфтием духовного управления мусульман Украины «Умма» Саидом Исмагиловым и исполнительным директором движения «За права человека» в России Львом Пономаревым.

Радио Крым.Реалии выходит по будням в 8:35 и 18:30 на средних волнах АМ – частота 549 кГц, в FM-диапазоне на частоте 100.7 МГц, а также на сайте Крым.Реалии.

Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 100 69 26 или писать на адрес: Krym_radio@rferl.org.