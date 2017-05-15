КНДР заявляет об испытании нового типа ракет

Северная Корея обнародовала сообщение о своем последнем ракетном пуске, зафиксированом наблюдателями 14 мая. По сообщению официального агентства ЦТАК, в КНДР состоялись успешные испытания нового типа ракет среднего и дальнего радиуса действия. Пхеньян предупредил США, что они находятся в «прицельной дальности» для удара.

Также КНДР заявляет, что испытания должны были проверить способность нести «тяжелую ядерную боеголовку».

Испытания в Северной Корее баллистической ракеты в утренние часы 14 мая вызвало международный резонанс. Обеспокоенность очередным испытанием Северной Кореей баллистической ракеты выразили ЕС и НАТО.

Ранее Белый дом обнародовал заявление, в котором говорится, что президент США Дональд Трамп «не может себе представить, что Россия довольна» последним ракетным испытанием Северной Кореи.

По данным властей Южной Кореи и Японии, запущенная военными КНДР баллистическая ракета, преодолела более 700 километров за полчаса и достигла высоты более две тысячи километров, прежде чем упасть в Японском море.

Ядерная программа и баллистические испытания в КНДР запрещены ООН.