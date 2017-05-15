В Крыму намерены усилить контроль над водителями автобусов

По инициативе российского управления ГИБДД МВД Крыма, на полуострове с 15 по 30 мая намерены провести профилактическое мероприятие под условным названием «Автобус».

Как сообщили в пресс-службе ведомства, инспекторы ДПС усилят контроль за соблюдением Правил дорожного движения водителями автобусов.

Согласно сообщению, речь идет о выявлении фактов управления автобусами в состоянии опьянения, нарушений скоростных режимов, нарушений режима труда и отдыха, соблюдения правил перевозки пассажиров, в том числе стоящих пассажиров на междугородних, экскурсионных маршрутах, а также проконтролируют перевозку организованных групп детей. Особое внимание уделят техническому состоянию транспортных средств и их укомплектованности.

За прошлый год в Крыму зафиксировано 2 067 ДТП, в которых погибли 378 человек, еще 2 758 были травмированы. В Севастополе за это же время было зафиксировано 667 ДТП, в которых 76 человек погибли и 841 травмировались. Чаще всего в авариях погибали водители (162 человека) и пешеходы (159 человек). Также жертвами ДТП стали 119 пассажиров и 13 велосипедистов.