Президент Франции Макрон назначит премьер-министра и поедет к канцлеру Германии

Президент Франции Эмманюэль Макрон планирует 15 мая, в свой первый день в должности, назначить нового премьер-министра, а также посетить канцлера Германии Ангелу Меркель.

Центрист, который во втором туре выборов победил ультраправую кандидатку Марин Ле Пен, 14 мая принял полномочия от своего предшественника на посту президента, социалиста Франсуа Олланда. В тот же день Макрона изложил свою программу, пунктами которой является восстановление французской единства и восстановления доверия в рамках Евросоюза.

Эксперты предполагают, что Макрон назовет премьер-министром представителя партии «Республиканцев» Эдуара Филиппа. 46-летний Филипп является мэром Гавра, портового города на севере Франции, он представлял свой регион в парламенте в последние пять лет. Он и Макрон имеют схожие взгляды на экономику и социальные вопросы.

Позднее 15 мая президент Франции встретится в Берлине с канцлером Германии Ангелой Меркель, чтобы укрепить отношения своей страны с давним союзником. После выборов Меркель приветствовала победу 39-летнего Макрона над ультраправой соперницей Марин Ле Пен.

В следующем месяце Францию ожидают еще одни выборы. Французы выбирать Сенат 11 и 18 июня.