Министр информполитики Украины поздравил крымского журналиста Николая Семену с днем рождения

Министр информационной политики Украины Юрий Стець 14 мая поздравил крымского журналиста, автора Радіо Свобода Николая Семену с днем рождения.

«Уважаемый господин Николай, поздравляю Вас с днем рождения. Я восхищаюсь Вашей силой духа и готовностью защищать правду и свободу слова. В эти непростые для Вас времена хочу пожелать выдержки, сил и верных друзей. Никакие преследования и запугивания со стороны оккупанта не могут сломить дух украинца – действительно свободного человека. Я абсолютно убежден, что трудные времена пройдут – Крым снова будет украинским. Мы со своей стороны будем прилагать максимум усилий для того, чтобы Ваш голос снова мощно зазвучал в свободном Крыму и свободной Украины», – цитирует министра пресс-служба ведомства.

14 марта журналисту Николаю Семене исполнилось 68 лет.

7 декабря 2016 года следователь в аннексированном Крыму предъявил журналисту Николаю Семене обвинение в окончательной редакции в уголовном преступлении, предусмотренном частью 2 статьи 280.1. Уголовного кодекса России «Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации». Уголовное дело, составленное следователями, состоит из шести томов.

На допросе ФСБ Николай Семена заявил, что в своих материалах реализовывал право на «свободное выражение мнения».

Министерство иностранных дел Украины 3 мая призвало российские власти аннексированного Крыма прекратить преследование украинских журналистов на полуострове, и в частности Николая Семену.