Доступность ссылки

logo-print
текст для поиска...
Новости

Путин утвердил стратегию экономической безопасности России до 2030 года

Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин утвердил стратегию экономической безопасности страны на период до 2030 года, указ об этом опубликован на официальном портале правовой информации.

«Правительству России разработать в 3-месячный срок меры организационного, нормативно-правового и методического характера, необходимые для реализации стратегии экономической безопасности России на период до 2030 года, и обеспечить их выполнение», – говорится в документе.

Накануне сообщалось, что стратегию экономической безопасности разработали как ответ на «новые вызовы и угрозы национальным интересам страны». Она призвана предотвратить кризисные явления в ресурсно-сырьевой, производственной, научно-технологической и финансовой сферах, а также «не допустить снижение качества жизни граждан». Кроме того, стратегия предусматривает совершенствование механизма ответных мер в случае западных санкций.

FACEBOOK КОММЕНТАРИИ:

Recommended

Наверх
XS
SM
MD
LG