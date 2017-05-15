Джеппар: Украина за три года перезагрузила свое отношение к крымскотатарскому народу

Первый заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джеппар во время выступления на Днях Крыма в Киеве заявила, что за три года Украина осознала и перезагрузила свое отношение к крымскотатарскому народу.

«В прошлом году Джамала победила с песней о депортации крымских татар – очень трагической странице нашей истории. Благодаря Джамале, сотни тысяч людей, не только в Украине, но и по всему миру узнали о таком народе, который много веков борется за свое право на эту землю. За последние три года Украина осознала и перезагрузила свое отношение к этому народу. За эти три года Крым превращен в полуостров репрессий и страха, с которого выжимают даже память об Украине и доказывают, что о Крыме украинцы забыли. Поэтому, важно показать, что это не так. Такие мероприятия – это, помимо прочего, месседж в оккупированный Крым, что Украина борется за Крым », – цитирует Джеппар пресс-служба ведомства.

С 1 по 14 мая киевский «Укринформ» стал площадкой для работы и общения иностранных журналистов, которые приехали на песенный конкурс «Евровидение-2017». По словам организаторов, в этот период, с целью продвижения имиджа Украины в мире, Министерство информационной политики Украины проводит мероприятия по презентации и популяризации украинских этнических, исторических и культурных ценностей при участии волонтеров и общественности.

Украинская певица крымскотатарского происхождения Джамала одержала победу на «Евровидении» в Швеции в 2016 году. Она выиграла, исполнив песню «1944» о депортации крымскотатарского народа. После выигрыша украинской исполнительницы, в 2017 году конкурс прошел в Киеве.