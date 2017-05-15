В Брюсселе собрались на заседание «Друзья Украины в ЕС»

В Брюсселе началась встреча министров иностранных дел стран Европейского союза и Украины, сообщает пресс-служба МИД Украины в Twitter.

«Сейчас в Брюсселе Павел Климкин вместе с руководителями внешнеполитических ведомств стран ЕС принимает участие в заседании «Группы друзей Украины в ЕС», – говорится в сообщении.

Сам министр иностранных дел накануне объяснил, что основная цель его брюссельского визита – участие в неформальной встрече с группой министров иностранных дел европейских государств-друзей Украины, на которой он намерен обсудить необходимость нового качества обмена опытом между Украиной и ЕС.

В планах визита главы украинского внешнеполитического ведомства в Брюссель также встречи с еврокомиссаром по политике соседства и переговоров по расширению Йоганнесом Ханом, еврокомиссаром по вопросам торговли Сесилией Мальмстрем, вице-президентом Еврокомиссии по вопросам Энергетического союза Марошем Шефчовичовичем и генеральным секретарем Европейской службы внешней деятельности Хельгой Шмид.

Как пояснил украинский МИД, ключевое внимание там будет уделено развитию ситуации в Донбассе в контексте выполнения минских договоренностей, введение безвизового режима, а также прогресса реформ в Украине.