Руководитель «Евровидения»: в Киеве мы не имели никаких проблем

Руководитель песенного конкурса «Евровидение» Ян Ола Санд поблагодарил за высокий уровень организации соревнования в Киеве. Об этом он сказал 15 мая на встрече руководства «Евровидения» с президентом Украины Петром Порошенко, информирует официальный сайт главы украинского государства.

«Ежегодно мы делаем какие-то определенные замечания или жалобы: или транспорт, или логистика, безопасность, или иные аспекты. Но «Евровидение» в Киеве прошло безупречно. Мы не имели никаких проблем. С украинской стороны все было организовано на высшем уровне», – отметил Ян Ола Санд.

«Факт заключается в том, что была проделана замечательная работа, чтобы все журналисты, конкурсанты и фанаты почувствовали гостеприимство Киева и находились в комфортных условиях», – добавил член Административного совета Европейского вещательного союза Павел Грицак.

«Евровидение-2017» было организовано на очень высоком уровне. И это является результатом эффективной координации и взаимодействия вашей и нашей команды. Тысячи людей работали над тем, чтобы создать положительный имидж Украины. И мне кажется, нам это удалось сделать», – сказал Петр Порошенко.

Президент Украины пригласил всех присутствующих посетить финал футбольной Лиги чемпионов, проведение которого запланировано в мае 2018 года в Киеве.

Международный песенный конкурс «Евровидение-2017» на прошлой неделе состоялся в столице Украины. Его победителем стал представитель Португалии Сальвадор Собрал.