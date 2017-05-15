Начальник милиции общественной безопасности Крыма Александр Кузнецов утром 26 февраля 2014 под Верховной Радой Крыма давал указания местрой «самообороне». Об этом на заседании подконтрольного Кремлю Верховного суда Крыма 14 мая рассказала свидетель Эмине Авамилева, сообщает корреспондент Крым.Реалии.

«Мы контактировали при организации мероприятий 18 мая и других акций. Созванивались по рабочим вопросам», – пояснила Авамилева.

По ее словам, около 10 утра 26 фераля 2014 года Кузнецов и группа других сотрудников главка общались с группой лиц в камуфляже. При этом Кузнецов активно указывал руками то на одну часть площади, то на другую. Из этого Авамилева сделала вывод, что разговор был деловой и не исключила, что правоохранители могли ставить представителям «крымской самообороны» какие-то задачи.

После этого свидетель указала, что видела, как эти люди в камуфляже выстраивались цепочкой за оцеплением милиции. Спустя несколько часов Авамилева обратила внимание на то, что некоторые из них ведут себя не вполне адекватно и от них чувствовался ощутимый запах алкоголя.

Также Авамилева отметила, что около 12 часов на пророссийском митинге появилось не менее 5-6 человек с воинской выправкой. Под бушлатами они скрывали неизвестные предметы, которые были похожи на дубинки. Они отличались спокойствием и располагались среди митингующих в шахматном порядке. Это были молодые люди в возрасте от 30 до 40 лет. У свидетеля сложилось ощущение, что они молча наблюдают за происходящим.

Ахтем Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии «Русское единство».

«Дело Чийгоза» российский суд рассматривает в рамках «дела 26 февраля» после того, как суд на закрытом заседании разделил это дело на два: отдельно – по заместителю главы Меджлиса крымских татар Ахтему Чийгозу, и отдельно по другим фигурантам процесса – Али Асанову и Мустафе Дегерменджи.

Международный суд ООН 19 апреля согласился на введение временных мер по иску «Украина против России» для защиты прав жителей аннексированного Крыма. Суд постановил, что есть факты непоправимого вреда, нанесенного правам украинцев.

Суд, обязал Россию до вынесения финального решения прекратить притеснения прав крымскотатарского народа на представительство их интересов, в том числе возобновить деятельность Меджлиса, а также обеспечить наличие на аннексированном полуострове образования на украинском языке.