Видеоролики ко Дню памяти жертв депортации крымских татар сняли в Крыму – Мининформ Украины

Министерство информационной политики Украины подготовило коммуникационную кампанию ко Дню памяти жертв депортации крымскотатарского народа, которая включает в себя видеоролики, снятые в аннексированном Крыму. Об этом сообщила первый заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джеппар на пресс-конференции в Киеве 15 мая.

«Мы хотели показать потери обычных людей. Эта коммуникационная кампания эмпатичная, и достаточно прямая, она поясняет природу преступления», – сказала она.

Эмине Джеппар отметила, что коммуникационная кампания ко Дню памяти жертв депортации крымскотатарского народа включает в себя, помимо видеороликов, билборды, рассказывающие о жертвах депортации крымских татар в 1944 году. Всего кампания насчитывает восемь сюжетных линий. Также в рамках кампании состоится премьерный показ фильма «Чужая молитва», который снял режиссер Ахтем Сеитаблаев.

18 мая в Украине запланированы мемориальные мероприятия. Ежегодно в этот вспоминают трагические события 1944 года, когда коренной народ выслали за пределы полуострова в Среднюю Азию. Всего было депортировано более 180 тысяч человек.

В Украине депортацию крымскотатарского народа признали геноцидом.

Ежегодно в Крыму по случаю годовщины Дня депортации проходили массовые мероприятия, в том числе траурный митинг в центре Симферополя. После аннексии полуострова Россией в марте 2014 года, проведение подобных акций в Крыму запретили.