В Киеве перенесли допрос Могилева и Чубарова по делу крымского экс-депутата Ганыша

Заседание Днепровского районного суда Киева по делу экс-депутата Верховной Рады АРК Василия Ганыша 15 мая не состоялось в связи с неявкой судей. Об этом сообщает корреспондент Крым.Реалии.

На заседании должен был состоятся допрос свидетелей обвинения – главы Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова и экс-премьера Крыма Анатолия Могилева. Из них на заседание явился только Чубаров. В суд также пришел свидетель защиты – журналист из Феодосии Алексей Батурин.

Заседание перенесли на 18 мая.

22 февраля 2017 года Высший совет правосудия Украины отстранил от выполнения обязанностей судью Александра Федюка, который возглавлял коллегию по делу Василия Ганыша. Причиной его увольнения стало то, что в период столкновений во время Евромайдана он принял решение об аресте двух участников протестов. Из-за этого Днепровский районный суд Киева 5 апреля начал заново рассматривать дело Василия Ганыша.

Экс-депутата задержали 28 апреля 2015 года при выезде из Крыма сотрудники СБУ совместно с украинской Госпогранслужбой. Бывший депутат был взят под стражу, так как находился в розыске, а Генпрокуратура Украины вынесла ему подозрение в совершении государственной измены. Украинские следователи обвиняют Ганыша в том, что он присутствовал на голосовании за проведение «референдума» о статусе Крыма, и тем самым создавал на нем кворум, чем способствовал посягательствам на территориальную целостность Украины. Также политику вменяется, что он 11 апреля 2014 года голосовал за принятие российской конституции Крыма на заседании российского парламента Крыма. Сам экс-депутат заявляет, что он был единственным в зале крымского парламента, кто проголосовал против проведения «референдума». По его мнению, обвинения в госизмене являются необоснованными.