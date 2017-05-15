В Киеве стартовал сбор подписей в ООН и Совет Европы за немедленную деоккупацию Крыма – Чубаров

В Киеве стартовала подписная кампания, в рамках которой крымскотатарский народ требует от ООН, Европарламента, Совета Европы, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе принять меры для прекращения российской оккупации Крыма. Об этом рассказал глава Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Украины Рефат Чубаров на пресс-конференции в Киеве 15 мая.

По его словам, на исполнительном комитете Всемирного конгресса крымских татар утвердили текст обращения, в котором «содержатся ожидания крымскотатарского народа от этих уважаемых организаций».

«Мы требуем, чтобы были осуществлены меры, направленные на немедленное прекращение российской оккупации Крыма, немедленного освобождения политузников, полный вывод войск с полуострова и восстановление территориальной целостности Украины и контроля над государственными границами, включая Крым и Севастополь. Начать работу над созданием трибунала по поводу преступлений, совершенных Россией против украинских граждан, в том числе против крымскотатарского народа. Выступить гарантом сохранения и развития крымскотатарского народа, что будет обеспечено через реализацию им своего неотъемлемого права на самоопределение в форме национально-территориальной автономии в границах Крыма в составе унитарного украинского государства», – говорится в сообщении.

Чубаров подчеркнул, что организаторы намерены собрать миллион подписей. Сбор подписей будет проходить до 1 декабря в Украине, Польше, Румынии, Турции, Канаде и США, этим будут заниматься волонтеры. Собранные подписи будут переданы в международные организации, отметил глава Меджлиса крымских татар.

В Киеве 29 апреля прошло восьмое заседание исполнительного комитета Всемирного конгресса крымских татар. Один из главных пунктов повестки дня – обсуждение решения Международного суда ООН в Гааге, который обязал Российскую Федерацию возобновить деятельность Меджлиса крымскотатарского народа.

Международный суд ООН 19 апреля согласился на введение временных мер по иску «Украина против России» для защиты прав жителей аннексированного Крыма. Суд постановил, что есть факты непоправимого вреда, нанесенного правам украинцев.

Суд обязал Россию до вынесения финального решения прекратить притеснения прав крымскотатарского народа на представительство их интересов, в том числе возобновить деятельность Меджлиса, а также обеспечить наличие на аннексированном полуострове образования на украинском языке.