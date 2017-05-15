Полозов: приезд Чубарова в Крым по «делу Чийгоза» в интересах российского правосудия

Адвокат Николай Полозов считает, что допрос главы Меджлиса крымскотатарского народа, народного депутат Украины Рефата Чубарова по «делу Чийгоза» в интересах российского правосудия и может быть осуществлен. Об этом 15 мая Полозов рассказал в комментарии Крым.Реалии.

«Допрос Чубарова в интересах российского правосудия. Он является основным участником событий 26 февраля (митинг 26 февраля 2014 года под Верховной Радой Крыма – КР). Его упоминают все без исключения потерпевшие свидетели: что он там находился. Он может дать действительно важные показания. Поэтому если опираться на логику правосудия, то такого свидетеля действительно нужно доставить и заслушать», – считает Полозов.

По его словам, Чубаров сможет беспрепятственно находится в аннексированном Крыму на протяжении 15 дней.

«Дело в том, что уголовно-процессуальный кодекс статьи 456 предусматривает, что если свидетель находится за границей, то суд может через министерство юстиций обратится в правоохранительные органы этого государства и обеспечить доставление свидетеля для того, чтобы он мог выступить в процессе. Кроме того, свидетель обладает иммунитетом от любого преследования на протяжении 15 дней», – добавил Полозов.

15 мая глава Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Украины Рефат Чубаров заявил, о намерении поехать в аннексированный Крым, чтобы выступить свидетелем в суде по делу заместителя Меджлиса Ахтема Чийгоза.

Ахтем Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии «Русское единство».

«Дело Чийгоза» российский суд рассматривает в рамках «дела 26 февраля» после того, как суд на закрытом заседании разделил это дело на два: отдельно – по заместителю главы Меджлиса крымских татар Ахтему Чийгозу, и отдельно по другим фигурантам процесса – Али Асанову и Мустафе Дегерменджи.