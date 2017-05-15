Крымская прокуратура обвиняет экс-замначальника полиции Джанкоя в получении взятки

Подконтрольная Кремлю прокуратура Симферопольского района обвиняет бывшего заместителя начальника российской полиции Джанкоя в получении взятки, сообщает пресс-служба ведомства.

«По версии следствия, обвиняемый запросил у матери подозреваемого 800 тысяч рублей за решение вопроса о предотвращении уголовного преследования. Он получил половину этой суммы, а при передаче еще части денежных средств был задержан правоохранителями. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 (мошенничество в крупном размере), ч. 3 ст. 30 – ч. 3 ст. 159 (покушение на мошенничество в крупном размере) УК России», – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что дело направлено в Симферопольский районный суд.

Ранее в отношении российского главы администрации Керчи Сергея Писарева было возбуждено уголовное дело по факту получения им взятки в размере 50 тысяч долларов США от предпринимателя за содействие в заключении администрацией города Керчи договоров аренды и купли-продажи земельных участков.