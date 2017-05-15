Джеппар: в Крыму минутой молчания почтят память жертв депортации крымских татар

В Крыму 18 мая в 12:00 в Крыму пройдет минута молчания в память жертв депортации крымских татар. Об этом на своей странице в Facebook написала первый заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джеппар.

«18 мая в 12:00 в Крыму состоится минута молчания память жертв депортации крымских татар 1944 года. Крымские татары, у которых забрали право на память, запретив ежегодный митинг 18 мая, в своих домах или во дворе, выйдя на улицу прочитают молитву, в то время как в Украине на минуту остановится все. Это акт памяти должен объединить материк и Крым», – написала Джеппар.

18 мая в Украине запланированы мемориальные мероприятия. Ежегодно в этот вспоминают трагические события 1944 года, когда коренной народ выслали за пределы полуострова в Среднюю Азию. Всего было депортировано более 180 тысяч человек.

В Украине депортацию крымскотатарского народа признали геноцидом.

Ежегодно в Крыму по случаю годовщины Дня депортации проходили массовые мероприятия, в том числе траурный митинг в центре Симферополя. После аннексии полуострова Россией в марте 2014 года, проведение подобных акций в Крыму запретили.