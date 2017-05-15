Климкин: целью Украины должно стать вступление в Евросоюз

Целью Украины должно быть вступление в Европейский союз и достижения с Евросоюзом четырех свобод – свободного передвижения людей, товаров, капиталов и услуг, а также углубление сотрудничества безопасности, заявил в Брюсселе министр иностранных дел Павел Климкин.

«Безвизовый режим - это приятно, но это еще не повод для празднования. Целью Украины должно быть вступление в ЕС и постепенное обретение всех преимуществ четырех свобод. Должен быть четкий согласованый с Евросоюзом план, где мы должны понять, где нам будут помогать. Но логика должна быть амбициозной», – отметил Радіо Свобода глава украинского МИД.

Он добавил, что если цель будет менее амбициозной, то Украина «навсегда ждет судьба страны-поставщика аграрной продукции и рабочей силы».

Другое ключевой измерение сотрудничества Украины и ЕС – в сфере безопасности. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет, что в деле сближения с Украиной Евросоюз готов к дальнейшему прогрессу.

«ЕС готов идти дальше, я услышал сегодня от всех европейских министров. Содружество прекрасно понимает, что безвизовый режим и соглашение об ассоциации – это важные достижения. Но дальше есть путь, ведущий нас к более амбициозной цели», - отметил Павел Климкин после встречи в Брюсселе с министрами иностранных дел ЕС в формате« Группа друзей Украины в ЕС плюс Украина».

Как объясняет украинское Министерство иностранных дел, ключевая цель брюссельского визита Павел Климкин заключаться в консультациях по развитию ситуации на Донбассе в контексте выполнения минских договоренностей, введение безвизового режима, а также прогресса реформ в Украине.

1 мая в последней инстанции в процессе отмены виз украинцам, а именно Совет ЕС, представляющий каждую из стран Евросоюза, одобрил предоставление Украине безвизового режима. Теперь осталось подождать торжественного подписания документа в Страсбурге с участием президента Петра Порошенко и лидеров Европарламента и Совета ЕС. Сами же поездки украинском до 34 государств Шенгена без виз – при наличии биометрического паспорта – могут начаться в середине июня.

Согласно опросу, обнародованному Центром Разумкова в сентябре прошлого года, около половины населения Украины поддерживают вступление страны в Евросоюз, главным внешнеполитическим приоритетом отношения со странами ЕС называют почти 46% украинцев.