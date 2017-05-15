В Севастополе анонсируют чемпионат по пятиборью среди российских военных

На конец мая в аннексированном Севастополе анонсируют открытие чемпионата Южного военного округа России по военному пятиборью. Об этом 15 мая сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

«Пятиборцы будут совершенствовать навыки в метании гранат на точность и дальность, стрельбе из автомата Калашникова АК-74, преодолевать полосу препятствий, отрабатывать технику в плавании на 50 м вольным стилем, тренировать кроссовую выносливость на дистанцию 8 км», – говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что победители турнира «получат право защищать спортивную честь округа на всеармейских турнирах».

С марта 2016 года по март 2017 года военнослужащие Черноморского флота России, проходящие службу в Севастополе и Крыму, приобрели более 300 квартир на территории аннексированного полуострова по программе накопительной ипотечной системы (НИС). Такие цифры назвали в пресс-службе Минобороны России.

Эксперты отмечают активный рост количества жителей Крыма и Севастополя после аннексии полуострова Россией. Они связывают это с «усиленной российской милитаризацией города».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова.