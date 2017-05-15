В России не существует независимых религиозных общин – Исмагилов

В России не существует независимых религиозных общин, а все священнослужители и верующие должны подчиняться одному из духовных управлений. В каждом регионе Российской Федерации система лояльности действует по-разному. Об этом 15 мая в эфире Радио Крым.Реалии рассказал Муфтий духовного управления мусульман Украины «Умма» Саид Исмагилов.

«Если мы возьмем Чеченскую Республику, то там обязательно человек должен быть лоялен президенту Чеченской республики Кадырову. Если это какой-то другой субъект Российской Федерации, там выстраивается по-другому, в зависимости от того, на ком замкнута ответственность за мусульман в том или ином регионе», – заявил Исмагилов.

Он утверждает, что в Крыму после того, как политические и национальные лидеры крымских татар не признали аннексию и не стали подчиняться российским властям, ставку сделали на религию.

«У российской власти (в аннексированном Крыму – КР) ставка была сделана на религиозные институции. В Крыму их две. Это не только муфтий Эмирали Аблаев, это и представители хабашитского направления в исламе и их муфтий. И все мусульманские общины полуострова должны быть замкнуты на одну из этих двух фигур»,– добавил Исмагилов.

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Духовное управление мсульман Крыма после аннексии Крыма Россией в 2014 году перестало координировать свои действия с Меджлисом и перерегистрировалось на территории России под новым названием – Духовное управление мусульман Крыма и Севастополя. На заседании координационного совета Всемирного конгресса крымских татар в Геническом районе Херсонской области решено создать муфтият на материковой части Украины. Инициатива его создания возникла с того момента, как несколько тысяч крымских татар были вынуждены переехать на материковую часть Украины.

19 ноября 2016 года представители 14 религиозных крымскотатарских общин на съезде в Киеве создали муфтият. Муфтием был избран Айдер Рустамов, который возглавляет Комитет духовных ценностей мусульман при правлении Землячества крымских татар Киева. Участники съезда сформировали Совет улемов (ученых, обладающих знаниями религии), главой которого стал глава Ассоциации мусульман Украины Сулейман Хайруллаев.