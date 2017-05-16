В Симферополе стартует российский этап международной эстафеты

Российский этап международной эстафеты «Бег Мира» стартует в Симферополе 16 мая. Как сообщается на официальном сайте мероприятия, бегуны финишируют в Керчи 21 мая.

Всего по Крыму участники эстафеты пробегут 371 километр, маршрут пройдет через Октябрьское, Джанкой, Советское, Семисотку и Щелкино.

«Основными участниками «Бега Мира» являются команды волонтеров – энтузиастов спорта, профессиональных спортсменов и любителей, которые передают «факел Мира» из рук в руки», – отмечают организаторы мероприятия.

«Всемирный бег ради гармонии» проводится в более чем ста странах мира для «распространения идей толерантности и сосуществования народов в мире». Эстафета организована международной сетью волонтеров.

В Украине эстафета «Всемирный бег ради гармонии» проводится с 1993 года. С тех пор ее участники преодолели 45 000 километров по дорогам, горящий факел держали почти 300 000 украинских граждан, говорится на сайте мероприятия.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».