Во Франции назначили нового премьер-министра

Мэр города Гавр на северо-западе Франции, правоцентрист Эдуар Филипп назначен новым премьер-министром Франции. Об этом решении нового президента Франции Эммануэля Макрона сообщил генеральный секретарь Елисейского дворца Алекси Колер.

Предыдущий глава правительства Бернар Казнев сложил свои полномочия в связи с завершением президентских полномочий Франсуа Олланда.

46-летний представитель партии «Республиканцы» Эдуар Филипп представлял свой регион в парламенте последние пять лет. Он и Макрон имеют схожие взгляды на экономику и социальные вопросы.

Филипп является близким партнером бывшего премьер-министра Алена Жюппе, который возглавляет умеренное крыло республиканцев и уже заявлял о поддержке Макрона.

14 мая новоизбранный президент Франции Эммануэль Макрон принял присягу на церемонии в Елисейском дворце в Париже. Перед тем он провел совещание со своим предшественником на посту, социалистом Франсуа Олландом.

Во втором туре президентских выборов Франции 7 мая Макрон, набрав 66% голосов, опередил лидера ультраправых Марин Ле Пен. Сейчас опросы показывают, что его движение La Republique En Marche ( «Республика, вперед!») Имеет высокие шансы выиграть запланированные на 11 и 18 июня выборы в Сенат Франции.