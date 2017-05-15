Радио Крым.Реалии. Крым без пляжей

В вечернем эфире Радио Крым.Реалии обсуждают подготовку к курортному сезону в Крыму. Как проходит подготовка крымских пляжей к курортному сезону? Безопасны ли крымские пляжи для туристов? Сколько пляжей на полуострове не готовы к сезону?

Гости эфира – глава Ассоциации индустрии гостеприимства Украины Александр Лиев и севастопольский эколог Маргарита Литвиненко.

Ведущий – Павел Казарин.

Радио Крым.Реалии выходит по будням в 8:35 и 18:30 на средних волнах АМ – частота 549 кГц, в FM-диапазоне на частоте 100.7 МГц, а также на сайте Крым.Реалии.

Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 100 69 26 или писать на адрес: Krym_radio@rferl.org.