В Севастополе сообщают о росте цен на продукты

В Севастополе с начала 2017 года зафиксирован рост цен на продукты питания. Об этом 15 мая сообщили в пресс-службе подконтрольного Кремлю правительства города.

Начальник главного управления потребительского рынка и лицензирования российского правительства Севастополя Вадим Кирпичников отметил, что индекс потребительских цен на продукты питания и безалкогольные напитки декабря 2016 года по отношению к декабрю 2015 года составил 102,9%.

«Данный показатель ниже сложившихся значений по регионам России, ЮФО и Крыму. Низкий рост в Севастополе зафиксирован и по соотношению апрель 2016 – апрель 2017: всего 3,68%. В то время как в Крыму рост составил 4,16%, в ЮФО – 3,95% и в регионах России – 3,63%», – добавил Кирпичников.

Он подчеркнул, что фактические власти города пытаются бороться с повышением цен увеличением количества ярмарок.

«Для снижения цен на сельскохозяйственную продукцию мы планируем дополнительно выделить около 200 торговых мест нашим производителям. А также обустроить 4 новые ярмарки. Увеличение количества местных торговцев позволит снизить конечную стоимость продукции. Большое количество продуктов на рынки и ярмарки Севастополя поступают с симферопольского «Привоза». На данный момент мы ищем на территории региона площадку с соответствующими складскими помещениями для размещения оптового сельскохозяйственного рынка», – сообщил Кирпичников.

Глава российского правительства Севастополя Дмитрий Овсянников потребовал снизить цены на продукты питания и товары первой необходимости. По его словам, торговые места на ярмарках и рынках «необходимо предоставлять только тем сельхозпроизводителям, которые готовы устанавливать цены на 10-15% меньше существующих».

В конце апреля стало известно, что в Ленинском районе Крыма зафиксированы рекордно высокие цены на овощи, местные власти связывают это с отсутствием достаточного количества товара, по сравнению с другими районами полуострова.