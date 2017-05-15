Администрация Порошенко пояснила его заявление о «безвизе» для крымчан

В Администрации президента Украины заявили, что Петр Порошенко, говоря о недоступности «безвиза» для жителей Крыма, имел ввиду только тех крымчан, которые отказались от украинского гражданства. Об этом 15 мая сообщили в пресс-службе АПУ в комментарии Крым.Реалии.

«Речь не идет о людях, которые являются гражданами Украины. Речь шла о тех случаях, при которых люди отказались от украинского гражданства, получили российский паспорт. Соответственно, они никак не могли воспользоваться безвизом. Президент имел ввиду как раз тех людей, которые выкинули украинские паспорта и получили паспорта фейковых республик, российские паспорта фейкового федерального округа», – заявили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что президент 14 мая «не до конца высказал мысль» и «нечетко расставил акценты», но розъяснения пресс-службы никак не противоречат тому, что заявлялось на пресс-конференции.

Президент Украины Петр Порошенко 14 мая на пресс-конференции заявил, что жители Крыма и неподконтрольной части Донбасса смогут воспользоваться «безвизом», когда над этими территориями будет восстановлен украинский суверенитет.

«Этими преимуществами смогут воспользоваться временно перемещенные лица «после проведения соответствующей процедуры. Мы должны очень ответственно относится к каждому биометрическому паспорту, который выдает украинская власть», – заявил Порошенко.

Совет министров Евросоюза 11 мая одобрил окончательное решение о предоставлении Украине безвизового режима.

В апреле послы Европейского союза приняли решение о визовой либерализации для Украины. А перед этим Европарламент на заседании поддержал введение безвизового режима с ЕС для граждан Украины.

В ЕС ранее заявляли, что «безвиз» для украинцев может заработать в конце июня. Для безвизовых поездок гражданам Украины необходимо получить биометрический паспорт.

Соглашение о либерализации визового режима будет распространяться на все страны ЕС, кроме Великобритании и Ирландии, а также действовать в странах шенгенского пространства, не входящих в ЕС, – Норвегии, Исландии, Лихтенштейне и Швейцарии.