Россия наращивает военную группировку в Крыму и готовится к наступлению – Госпогранслужба Украины

Россия наращивает военный потенциал в Крыму, а действия российских военных говорят о подготовке к активным наступательным действиям. Об этом говорится в видеосюжете, опубликованном 15 мая Государственной пограничной службой Украины.

«Характер вооружения на полуострове говорит о том, что государство-агрессор готовится отнюдь не к обороне, а к дальнейшему наступлению», – говорится в сюжете.

По информации аналитиков, милитаризация Крыма является угрозой не только для Украины, но и для стран Черноморского региона.

«Россия превратила полуостров в мощную военную базу, значительно нарастила военное присутствие на суше и на море. Агрессор периодически прибегает к провокациям и проводит активные разведывательные действия, в том числе с воздуха», – заявил глава Госпогранслужбы Украины Виктор Назаренко.

В конце марта 2017 года глава Верховной Рады Украины Андрей Парубий на заседании Межпарламентской ассамблеи «Украина – Польша – Литва» в Варшаве заявил, что Россия готовит военную инфраструктуру аннексированного Крыма к размещению на полуострове ядерного оружия, в частности, восстанавливает и модернизирует бывшие советские хранилища для ядерных боезарядов.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».