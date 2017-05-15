Госпогранслужба Украины: все меньше людей едет с материка в Крым

Поток пассажиров и транспорта с материковой Украины в аннексированный Крым существенно снизился. Об этом 15 мая сообщили в пресс-службеГосударственной пограничной службы Украины.

В видеосюжете, опубликованном пресс-службой украинского ведомства, отмечается, что «по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пассажиропоток только на пункте пропуска «Чонгар» в направлении аннексированного полуострова снизился на 60%».

«Из года в год наблюдается стойкая тенденция по снижению количества граждан и автотранспорта, которые выезжают на временно оккупированную территорию. В администрации проведен анализ статистики за первый квартал 2017 года. Он свидетельствует, что по сравнению с 2016 годом, количество граждан которые выезжают в оккупированный Крым снизилось на 24%, и почти вдвое – количество транспортных средств. Эта динамика продолжает сохраняться и сейчас, в мае», – сказал спикер Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.

В ведомстве отмечают, что для того, чтобы создать видимость пассажиропотока на полуостров, российская сторона прибегает к искусственным мерам, в том числе препятствуя прохождению транспорта через админграницу с Крымом.

1 мая, по данным Бердянского пограничного отряда Госпогранслужбы Украины, не было зафиксировано увеличения потока пассажиров и транспорта в Крым через контрольный пункт «Чонгар».

После аннексии Крыма между материковой Украиной и полуостровом пролегла формально административная, но фактически – настоящая «граница». На админгранице работают три контрольных пункта въезда/выезда – «Каланчак», «Чонгар» и «Чаплинка».