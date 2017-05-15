Индия обратилась в Международный суд, чтобы остановить казнь своего гражданина в Пакистане

Индия обратилась в Международный суд с просьбой повлиять на Пакистан и остановить казнь отставного офицера Военно-морских сил Индии, которого приговорили к смертной казни по обвинению в шпионаже. Об этом 15 мая сообщает Радіо Свобода.

Cекретарь Министерства иностранных дел Индии Дипак Миттал заявил, что смертный приговор, который получил в прошлом месяце осужденный Кулбгушан Джадгав, является результатом «несправедливого» рассмотрения дела в пакистанском суде.

По его словам, Пакистан не ответил на запросы Индии об информации по этому делу. Представители Пакистана выступят на суде позже.

Индия отрицает, что Джадгав был шпионом, и заявляет, что Пакистан похитил его с территории Ирана. В Пакистане отмечают, что задержали отставного индийского офицера в своей провинции Белуджистан на юго-западе страны. Задержанный признал обвинения, связанные со шпионажем и терроризмом, достоверность этих признаний не подтверждена.

Индия и Пакистан являются постоянными региональными соперниками, отношения между двумя государствами практически все время напряжены – в частности, из-за претензий обеих стран на владение всем историческим регионом Кашмир, который фактически обе контролируют частично – Дели и Исламабад провели из-за этого несколько войн.