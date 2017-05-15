В Крыму для отдыха используют только четверть пляжей – власти

В Крыму для отдыха используют только четверть пляжей из 452 км береговой пляжной зоны. Остальные пляжи находятся в аварийном состоянии. Об этом 15 мая заявил депутат подконтрольного Кремлю парламента Крыма Алексей Черняк, сообщает крымский провластный ресурс «Крыминформ».

«В Крыму пригодными для пляжного отдыха являются 452 км берега, но используется всего 100 км пляжей. Основной проблемой является износ берегоукрепительных сооружений, так как у республики нет средств на ремонт старых и строительство новых», – заявил Черняк.

В начале апреля в крымском главке МЧС сообщили, что менее четверти крымских пляжей очищены от опасных предметов на дне акватории. Крымские спасатели провели очистку дна 63 пляжей полуострова, всего в Крыму отмечено 367 официальных мест для отдыха на побережье.