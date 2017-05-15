Фигурант «дела Хизб ут-Тахрир» Зейтуллаев объявил новую голодовку – адвокат

Фигурант севастопольского «дела Хизб ут-Тахрир» Руслан Зейтуллаев в СИЗО Ростова-на-Дону объявил новую бессрочную голодовку. Об этом 15 мая на своей странице в Фейсбуке написал крымский адвокат Эмиль Курбединов.

«С сегодняшнего дня Руслан начал очередную бессрочную голодовку в протест приговору и продолжающимся репрессиям крымских татар мусульман и гражданских активистов», – написал Курбединов.

По информации адвоката, представители консульства Украины до сих пор не могут попасть к Зейтуллаеву.

«Под различными надуманными предлогами представителям консульства не дают возможности увидеться с Русланом. Он инициирует отказ от российского гражданства», – добавил Курбединов.

26 апреля Северо-Кавказский окружной военный суд в соседней России приговорил фигуранта «дела Хизб ут-Тахрир» Руслана Зейтуллаева к 12 годам лишения свободы.

Руслан Зейтуллаев объявил бессрочную голодовку 4 апреля в ходе заседания в Северо-Кавказском окружном военном суде в Ростове-на-Дону. Он выдвинул к российским властям ряд требований: прекратить уголовное преследование крымских татар по статьям «терроризм» и «экстремизм», допустить к нему в СИЗО представителей МИД Украины, а также освободить других фигурантов севастопольского «дела Хизб ут-Тахрир».

Северо-Кавказский окружной военный суд 7 сентября 2016 года признал Зейтуллаева виновным в «участии в террористическом сообществе» и приговорил его к 7 годам лишения свободы. Российская прокуратура оспорила данное решение в Верховном Суде России, и дело было снова направлено в Северо-Кавказский окружной военный суд на пересмотр. Следственные органы настаивали на том, чтобы Зейтуллаев был признан не участником, а организатором террористического сообщества. Соответствующая статья Уголовного кодекса России предусматривает санкцию от 15 лет лишения свободы до пожизненного заключения.

Защитники арестованных и осужденных по «делу Хизб ут-Тахрир» крымчан считают их преследование мотивированным по религиозному признаку. Адвокат Эмиль Курбединов отмечает, что преследуемые по этому делу российскими правоохранительными органами – преимущественно крымские татары, а также украинцы, русские, таджики, азербайджанцы и крымчане другого этнического происхождения, исповедующие ислам.

Представители международной исламской политической организации «Хизб ут-Тахрир» называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого и говорят, что подвергаются несправедливому преследованию в России. Верховный суд России запретил «Хизб ут-Тахрир» в 2003 году, включив в список 15 объединений, названных «террористическими».