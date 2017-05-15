Главы МИД стран ЕС поддержали продление санкций в отношении России – Климкин

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что его коллеги из стран-членов Европейского Союза высказались за продление санкций в отношении России. Об этом 15 мая сообщает Радіо Свобода.

После встречи с главами внешнеполитических ведомств стран Евросоюза Климкин заявил, что эта встреча была «очень содержательнаой», поскольку участники «успели обсудить вопросы о поддержке Украины и о продолжении давления на Россию».

«Все присутствующие на этой встрече поддержали необходимость продолжения последовательного давления и, конечно, продления санкций», – заявил Климкин.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».