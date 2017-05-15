В нескольких турецких городах 18 мая пройдут мероприятия, приуроченные к 73-й годовщине депортации крымских татар. Об этом 15 мая сообщает агентство «Крымские новости».

«Акция «Зажги огонек в своем сердце» ежегодно проводится в этот день по всему миру, включая крымскотатарские поселения в Турции. В этом году она пройдет под лозунгом «Зажги огонек ради Крыма от Эдирне до Ардахан», – говорится в сообщении агентсва.

В рамках мероприятия активисты выкладывают на площадях тарак-тамгу из зажженных свечей, фотографируют ее и публикуют фото в социальных сетях.

«Подобные акции имеют большое значение особенно сейчас, когда Крым остается под российской оккупацией, а его коренной народ подвергается жестоким преследованиям. Они призваны предать гласности те трудности, с которыми сегодня сталкиваются крымские татары, а также напомнить о трагических страницах их истории», – добавили в издании.

18 мая в Украине запланированы мемориальные мероприятия. Ежегодно в этот день вспоминают трагические события 1944 года, когда коренной народ выслали за пределы полуострова в Среднюю Азию. Всего было депортировано более 180 тысяч человек.

В Украине депортацию крымскотатарского народа признали геноцидом.

Ежегодно в Крыму по случаю годовщины Дня депортации проходили массовые мероприятия, в том числе траурный митинг в центре Симферополя. После аннексии полуострова Россией в марте 2014 года, проведение подобных акций в Крыму запретили.