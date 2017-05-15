Макрон и Меркель пообещали сотрудничество в реформировании ЕС

Новый президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель пообещали сотрудничать для укрепления Европейского Союза и заявили, что готовы обсуждать изменения в действующих договорах о функционировании ЕС, чтобы обновить союз. Об этом 15 мая сообщает Радіо Свобода.

После встречи, которая состоялась в Берлине, Макрон заявил, что будет работать вместе с Меркель над «дорожной картой» реформирования Евросоюза и зоны общей валюты, добавив, что в этом реформировании для обоих «нет абсолютно никаких табу».

Меркель, со своей стороны, добавила, что, хотя изменения в договоры о функционировании ЕС не являются темой неотложного обсуждения, она открыта к такой идее. «Сначала надо поработать над тем, что мы хотим изменить, и если выяснится, что это требует изменения договора, то мы к этому готовы».

15 мая в Париже Эммануэль Макрон назначил новым премьер-министром Франции правоцентриста Эдуара Филиппа, депутата французского парламента и мэра города Гавра на северо-западе Франции. 46-летний представитель партии «Республиканцы» Филипп и 39-летний Макрон имеют схожие взгляды на экономику и социальные вопросы.

14 мая новоизбранный президент Франции Эммануэль Макрон принял присягу на церемонии в Елисейском дворце в Париже. Перед тем он провел совещание со своим предшественником на посту, социалистом Франсуа Олландом.

Во втором туре президентских выборов Франции 7 мая Макрон, набрав 66% голосов, опередил лидера ультраправых Марин Ле Пен. Сейчас опросы показывают, что его движение La Republique En Marche ( «Республика, вперед!») Имеет высокие шансы выиграть запланированные на 11 и 18 июня выборы в Сенат Франции.