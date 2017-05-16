Радио Крым.Реалии: Земельный бунт в Севастополе

Утром в эфире Радио Крым.Реалии говорят о российском генеральном плане перестройки Севастополя. Представленный горожанам проект предполагает изменение 70% территории города. Как проходят обсуждения российского генплана в Севастополе? Что предлагают сделать с частной собственностью севастопольцам? Будут ли учтены их требования?

Все это ведущий Сергей Мокрушин обсуждает с севастопольскими журналистами Андреем Васильевым и Давидом Аксельродом.

Радио Крым.Реалии выходит по будням в 8:35 и 18:30 на средних волнах АМ – частота 549 кГц, в FM-диапазоне на частоте 100.7 МГц, а также на сайте Крым.Реалии.

Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 100 69 26 или писать на адрес: Krym_radio@rferl.org.