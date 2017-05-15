В Украине запустили онлайн-флешмоб в поддержку Александра Кольченко

К третьей годовщине ареста крымчанина Александра Кольченко активисты «Комитета солидарности с крымским заложниками» запустили онлайн-флешмоб в его поддержку. Об этом организаторы написали в группе «Свободу «крымским заложникам» в Фейсбуке.

Организаторы утверждают, что в этом году дети подписывали открытки для Александра Кольченко и Олега Сенцова.

«Мы с удивлением обнаружили, что Олег изображен с камерой, а вот Саша – в паре с котом. Это показалось нам символичным, потому что черная кошка, к примеру, является анархистским символом, и вообще свободы. Саша Кольченко известен как анархист и антифашист. Мы думаем, что это хорошая идея – поддержать Кольченко творчески; и мы призываем всех нарисовать своего кота для него», – говорится в сообщении.

В середине апреля студенты и преподаватели Таврического национального университета имени Вернадского организовали флешмоб с требованием освободить заключенного в России крымчанина Александра Кольченко.

Олег Сенцов вместе с Александром Кольченко были задержаны представителями российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове. В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению террористической деятельности на территории Крыма. Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признали.

Правозащитный центр «Мемориал» внес Сенцова и Кольченко в список политзаключенных.