Политзаключенный в России украинец Андрей Коломиец только недавно получил открытки с новогодними поздравлениями от официальных лиц: президента Украины Петра Порошенко и министра иностранных дел Павла Климкина. Также украинец получил письмо от представителей Европейского парламента. Об этом сообщает Крымская правозащитная группа.

По данным правозащитников, задержка, скорее всего, связана с тем, что письма проходят жесткую цензуру со стороны администрации колонии.

Всего за время нахождения в российской колонии украинец получил 35 писем со словами поддержки: из Украины, России, Канады, Германии, Франции, Бельгии и других стран, как от общественных организаций, так и от неравнодушных людей.

«Все письма Андрей хранит. Он, благодаря письмам, знает, что о нем помнят и борются за него. Эти письма дают Андрею надежду, что справедливость победит, и он будет на воле. Новогодние поздравления Андрей получил только весной, но он был очень рад, что его поздравили», – рассказала правозащитникам супруга украинца Галина Коломиец (Залиханова).

Украинского активиста Евромайдана Андрея Коломийца в аннексированном Россией Крыму 10 июня 2016 года приговорили к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Украинца задержали на территории Кабардино-Балкарии в мае 2015 года по подозрению в хранении наркотиков. После задержания украинца привезли в Крым и обвинили в покушении на убийство двух крымских беркутовцев. Из доказательств обвинения, по словам адвоката, есть только две черно-белые фотографии якобы обгоревшей формы этих беркутовцев.

​27 октября 2016 года подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма оставил в силе приговор Киевского районного суда Симферополя в отношении украинца Андрея Коломийца.

В апреле 2017 года Андрей Коломиец подал жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). В нем заключенный обжалует нарушения, которые допустила Россия во время его осуждения, а также нарушение его права на справедливое судопроизводство и права граждан на мирные собрания.

Российская правозащитная организация «Мемориал» считает политзаключенным Андрея Коломийца и требует его немедленного освобождения.