Лиев: предприниматели в Крыму не арендуют пляжи из-за страха провала курортного сезона

Предприниматели не хотят брать пляжи в аренду в аннексированном Крыму, что является показателем неудачного будущего курортного сезона. Таким мнением в эфире Радио Крым.Реалии поделился Глава Ассоциации индустрии гостеприимства Украины, экс-министр курортов Крыма Александр Лиев.

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«Делают это (берут пляжи в аренду – КР) тогда, когда арендатор пляжа, или мэр города, у которого в коммунальной собственности есть пляж, понимает, что у него в этом году будет много туристов. Если сегодня, к примеру, поселковый голова Межводного прекрасно понимает, что туристов в Межводном в этом году будет уже не столько, сколько их бывало раньше, то и внимание пляжам уделяется совершенно другое», – сказал Лиев.

По его словам, аренда пляжей – сезонный и сложный бизнес, который не приносит большой прибыли. Арендаторы зарабатывают за счет предоставления платных услуг в летний период.

«Среднестатистический пляж за сезон способен заработать чистой прибылью собственнику 10 тысяч долларов. Грубо говоря, эти 10 тысяч долларов за три месяца заработанные, этому собственнику пляжа раскидывают на год работ. Где-то это были лежаки и заработок на продаже лежаков. Чаще мы старались стимулировать к тому, чтобы это были дополнительные услуги. Были услуги вай-фая на пляже, были услуги питания на пляжах, бары дискотеки», – отметил он.

В аннексированном Севастополе 13 пляжей остаются бесхозными из-за того, что ими до сих пор не заинтересовались коммерческие операторы. Такую цифру на аппаратном совещании российского правительства Севастополя 10 мая назвал подконтрольный России директор департамента городского хозяйства города Андрей Чибисов.

Он добавил, что конкурсные процедуры повторно проведут 17 мая. В случае, если конкурс не состоится, ответственность за чистоту пляжей возложат на государственные предприятия и организации, с которыми заключены договоры на содержание других пляжей.