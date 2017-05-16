Правозащитники призывают власти России отменить приговор «ловцу покемонов» Соколовскому

Международная правозащитная организация Human Rights Watch призвала российские власти отменить обвинительный приговор видеоблогеру из Екатеринбурга Руслану Соколовскому, который был осужден к 3,5 годам условно за «ловлю покемонов» в православном храме. Правозащитники отмечают, что ролики Соколовского могли оскорбить отдельных граждан России, но его действия не представляют общественной опасности, а потому его уголовное преследование – «это необоснованное ограничение права на свободу слова».

В Human Rights Watch добавили, что в последние годы среди фигурантов дел об «экстремистской деятельности» в России все чаще оказываются блогеры, журналисты, оппозиционные активисты, борцы за права этнических меньшинств, а также те, кто критикует Русскую православную церковь. Все это и, в том числе, приговор Соколовскому, является «наглядным примером того, как российские власти используют размытые нормы антиэкстремистского законодательства для подавления свободы слова и культивации самоцензуры», утверждают правозащитники.

Руслан Соколовский был задержан в сентябре 2016 года. Его обвинили в оскорблении чувств верующих за то, что он играл в мобильную игру Pokemon Go в православном храме. На прошлой неделе суд в Екатеринбурге приговорил видеоблогера к трем с половиной годам условного лишения свободы и обязательным работам. Правозащитный центр «Мемориал» ранее признал Руслана Соколовского политическим заключенным.