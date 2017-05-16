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Правозащитники призывают власти России отменить приговор «ловцу покемонов» Соколовскому

Руслан Соколовский

Международная правозащитная организация Human Rights Watch призвала российские власти отменить обвинительный приговор видеоблогеру из Екатеринбурга Руслану Соколовскому, который был осужден к 3,5 годам условно за «ловлю покемонов» в православном храме. Правозащитники отмечают, что ролики Соколовского могли оскорбить отдельных граждан России, но его действия не представляют общественной опасности, а потому его уголовное преследование – «это необоснованное ограничение права на свободу слова».

В Human Rights Watch добавили, что в последние годы среди фигурантов дел об «экстремистской деятельности» в России все чаще оказываются блогеры, журналисты, оппозиционные активисты, борцы за права этнических меньшинств, а также те, кто критикует Русскую православную церковь. Все это и, в том числе, приговор Соколовскому, является «наглядным примером того, как российские власти используют размытые нормы антиэкстремистского законодательства для подавления свободы слова и культивации самоцензуры», утверждают правозащитники.

Руслан Соколовский был задержан в сентябре 2016 года. Его обвинили в оскорблении чувств верующих за то, что он играл в мобильную игру Pokemon Go в православном храме. На прошлой неделе суд в Екатеринбурге приговорил видеоблогера к трем с половиной годам условного лишения свободы и обязательным работам. Правозащитный центр «Мемориал» ранее признал Руслана Соколовского политическим заключенным.

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