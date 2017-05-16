Активисты собрали 10 тысяч гривен на помощь семьям крымских политзаключенных

В рамках акции «Благотворительный аукцион свиданий» на нужды семей крымских политических заключенных удалось собрать 10 тысяч гривен. Эти средства во время подведения итогов акции в Киеве во вторник, 16 мая, передали члену Меджлиса крымскотатарского народа Эскендеру Бариеву.

«Мы видим основной посыл, когда украинское студенчество, украинская молодежь понимают ту ситуацию, в которой находятся люди на оккупированных территориях: крымские татары, украинцы, представители других национальностей. Понятно, что в основном на сегодня политзаключенные – это крымские татары и украинские активисты. И, действительно, дети их нуждаются в поддержке, потому что кормильцы находятся в тюрьмах», – сказал Бариев во время своего выступления.

После российской аннексии в Крыму участились массовые обыски у независимых журналистов, гражданских активистов, активистов крымскотатарского национального движения, членов Меджлиса крымскотатарского народа, а также крымских мусульман, подозреваемых в связях с запрещенной в России организацией «Хизб ут-Тахрир».

Министерство иностранных дел Украины выразило обеспокоенность преследованиями граждан Украины в аннексированном Крыму и призвало прекратить давление на него. Также МИД обратился к международному сообществу, чтобы те применили все возможные виды правового и политического давления на Россию с целью прекращения ею тоталитарных методов подавления прав человека и свободы слова, а также освобождения всех содержащихся украинских политзаключенных и заложников.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».