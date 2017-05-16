Верховная Рада Украины 16 мая планирует рассмотреть прекращении полномочий Артеменко

Верховная Рада Украины на заседании 16 мая планирует рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий народного депутата Андрея Артеменко. Об этом говорится в повестке дня заседания.

Заседание открылось в десять утра, на нем зарегистрировались 366 народных депутатов.

Накануне комитет по вопросам регламента Верховной Рады утвердил проект постановления о досрочном прекращении полномочий Артеменко, впоследствии его зарегистрировали на сайте парламента.

Как заявил депутат на своей странице в Фейсбуке, на заседание регламентного комитета его не пригласили, а о проведении заседания он и его адвокаты узнали сегодня за несколько часов до начала.

В начале мая в Государственной миграционной службе Украины заявили, что президент Украины Петр Порошенко подписал указ о лишении гражданства Украины народного депутата Андрея Артеменко. По сообщениям, причиной стало то, что Артеменко имеет также гражданство Канады, о котором он заявлял сам.

Ранее Радикальная партия Украины исключила Артеменко из фракции. Это произошло после того, как 19 февраля издание The New York Times сообщило, что Артеменко передал план нормализации отношений между Украиной и Россией советнику президента США Майклу Флинну незадолго до его отставки. Этот план, в частности, предусматривал проведение всеукраинского референдума о передаче Крыма России в аренду на срок от 50 до 100 лет, а также предусматривал вывод российских войск с территории Украины. По данным издания, этот план имел поддержку в Москве.

После заявлений Артеменко прокуратура АРК открыла уголовное производство о госизмене.

Артеменко обратился в Высший административный суд с просьбой признать незаконным и отменить указ президента о прекращении его украинского гражданства.