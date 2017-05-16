Власти Симферополя запретили пикет против политических и религиозных преследований – Джелял

Подконтрольные Кремлю власти Симферополя не разрешили крымским активистам провести 19 мая пикет против политических и религиозных преследований на аннексированном полуострове. Об этом в Фейсбуке сообщил один из организаторов запрещенного пикета, активист Нариман Джелял.

Он также опубликовал копии отказа, полученного от российской администрации крымской столицы.

«Администрация города Симферополя предлагает Вам подать уведомление о проведении публичного мероприятия в соответствии с требованиями действующего законодательства, после чего вернется к вопросу согласования его проведения», – говорится в документе.

«Отказ лишен какого бы то ни было смысла. Можете удостовериться сами. Что именно в порядке подачи уведомления нами упущено, не указано. Сотрудник городской администрации, принимавший наше уведомление и внимательно его при нас прочитавший, на ошибки и нарушения не указал. Как я сразу и предполагал, еще до вчерашнего вечера он позвонил и сообщил об отказе. На вопрос, по каким основаниям, он промямлил, что лишь передает нам сообщение и не он принимал решение», – прокомментировал отказ Джелял.

Он также добавил, что ранее активисты в Судаке также получили отказ от местных властей в проведении подобного пикета.

После российской аннексии в Крыму участились массовые обыски у независимых журналистов, гражданских активистов, активистов крымскотатарского национального движения, членов Меджлиса крымскотатарского народа, а также крымских мусульман, подозреваемых в связях с запрещенной в России организацией «Хизб ут-Тахрир».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».