Подконтрольный Кремлю вице-премьер правительства аннексированного Крыма Георгий Мурадов заявил, что посольство России в Киеве передало представителям украинской певицы крымскотатарского происхождения Джамалы приглашение выступить в аннексированном Крыму. Об этом 16 мая сообщает «РИА Крым».

«Наше (соседней России – КР) посольство в Киеве передало приглашение ее импресарио. Это прямой канал, он с ней общается каждый день», – заявил Мурадов.

По его словам, остается ждать реакции самой певицы.

«Для меня это показатель. Если она реально озабочена состоянием здоровья своего родственника близкого, то обязательно отреагирует на наше предложение, если это просто, как говорится, чисто политические какие-то аргументы, то, наверное, не воспользуется этим приглашением. С нашей стороны нет никаких препятствий. Готовы ей всяческое содействие оказать здесь на месте», – добавил он.

Крым.Реалии пытаются получить комментарий от представителей исполнительницы.

В последний раз Джамала была в Крыму в 2014 году. Певица говорит, что «не хочет испытывать судьбу» и пока с родителями и родственниками встречается на материковой части Украины.

Джамала одержала победу на «Евровидении» в Швеции в 2016 году. Она выиграла, исполнив песню «1944» о депортации крымскотатарского народа. После выигрыша украинской исполнительницы, в 2017 году конкурс прошел в Киеве.