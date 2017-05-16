Верховная Рада Украины досрочно прекратила полномочия депутата Артеменко

Верховная Рада Украины 16 мая приняла постановление о досрочном прекращении полномочий народного депутата Украины Андрея Артеменко. За это решение проголосовали 244 депутата.

Депутат Павел Пинзеник пояснил, что по закону полномочия депутата прекращаются после того, как он теряет украинское гражданство.

В Верховной Раде ранее был зарегистрирован проект постановления о лишении Артеменко депутатского мандата. Комитет по вопросам регламента Верховной Рады 15 мая утвердил этот проект.

Также 15 мая тогда еще депутат Андрей Артеменко, который был лишен украинского гражданства, заявил, что не смог прибыть в парламент, так как все три его загранпаспорта гражданина Украины аннулированы.

Почему он не прибыл в Украину, используя паспорта других стран своего гражданства, в частности, Канады, Артеменко не объяснил.

5 мая в Государственной миграционной службе Украины заявили, что президент Украины Петр Порошенко еще в конце апреля подписал указ о лишении гражданства Украины народного депутата Андрея Артеменко. По сообщениям, причиной стало то, что Артеменко имеет также гражданство Канады; украинское законодательство предусматривает, что сознательное приобретение другого гражданства влечет потерю украинского. О канадском гражданстве Артеменко заявил в конце февраля сам, назвав «темой отдельной пресс-конференции» то, сколько у него еще есть гражданств.

На прошлой неделе Высший административный суд открыл производство по административному делу по заявлению Андрея Артеменко о лишении его украинского гражданства. Адвокат Артеменко Леонид Сиваков ранее сообщил СМИ об обращении в суд с просьбой признать незаконным и отменить указ президента о прекращении украинского гражданства депутата.

Для граждан Канады въезд в Украину на срок до 90 дней безвизовый.