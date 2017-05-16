Рада приняла закон о высшем образовании для абитуриентов с оккупированных территорий

Верховная Рада Украины поддержала за основу и в целом законопроект №6116 «О внесении изменений в закон «О высшем образовании» относительно обеспечения права на получение высшего образования лиц, местом жительства которых является временно оккупированная территория Украины». За соответствующее решение 16 мая проголосовало 238 народный депутатов.

«Законопроект разработан с целью создания дополнительных возможностей для лиц, местом жительства которых является временно оккупированная территория, по поступлению их на обучение в высшие учебные заведения, находящихся на территории Запорожской, Николаевской, Одесской и Херсонской областей, только по результатам вступительных испытаний в пределах установленной квоты, размер которой устанавливается в объеме 1000 мест государственного заказа», – говорится в объяснительной записке.

Ранее, аналитик Центра гражданского просвещения «Альменда» Олег Охредько рассказал, что в вузах Украины не могут назвать конкретное количество бюджетных мест по крымской квоте для абитуриентов с полуострова. Из-за этого крымчане не могут принять окончательного решения по вступлению.