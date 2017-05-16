Активисты инициативной группы «Стратегия–18» намерены в День памяти жертв депортации крымских татар 18 мая выйти на улицы российского Санкт-Петербурга, чтобы рассказать россиянам историю крымскотатарского народа и его депортации из Крыма. Об этом Крым.Реалии рассказала представитель пресс-службы движения «Солидарность», участники которого входят в инициативную группу «Стратегия-18», Ольга Смирнова.

«В этот раз мы сделаем акцент на историческую составляющую. Именно день 18 мая связан с теми репрессиями, которые проводились и Сталиным, и после Сталина, и с тем длительным периодом лжи, когда культ личности уже был разоблачен, но крымские татары еще не могли вернуться… Есть некая аналогия между ложью сегодняшней, когда через пропаганду рисуется внешне неплохая картинка – якобы все можно и права не ограничены, но по факту существуют преступления против человечности», – говорит Смирнова.

Активисты заявляют и о готовности, в случае проявления давления на крымских татар в преддверии этого дня в Крыму, «оперативным образом отреагировать».

Впервые серия одиночных пикетов в поддержку крымских татар прошла в Санкт-Петербурге 18 ноября 2016 года и днем ранее в Москве. Впоследствии активисты российских городов объединились в бессрочную акцию под названием «Стратегия-18» в честь дня депортации крымских татар 18 мая 1944 года. Ежемесячно 18 числа активисты выходят на улицы города с целью рассказать о ситуации в аннексированном Крыму, информировать российское общество о фактах нарушения прав и свобод человека.