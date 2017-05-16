Половина госпредприятий в Крыму оказались убыточными – Аксенов

Половина государственных унитарных предприятий (ГУП) аннексированного Крыма являются убыточными. В связи с этим российский глава Крыма Сергей Аксенов предлагает их продать или сдать в аренду, сообщает пресс-служба подконтрольного Кремлю крымского правительства 16 мая.

На совещании глава контролируемого Москвой министерства финансов Крыма Ирина Кивико рассказала, что «по плану 39 ГУПов должны были получить прибыль, 7 – «выйти в ноль», 14 – изначально планировали убыточную работу».

«По итогам первого квартала прибыльными оказались лишь 20 предприятий, «в ноль» сработали 10, а 30 стали убыточными», – отметили в пресс-службе.

Кивико добавила, что на двух убыточных предприятиях зарплата руководителей превышает 300 тыс. рублей, а штат увеличивается.

Сергей Аксенов предложил сдавать в аренду или продавать убыточные госпредприятия и поручил российской прокуратуре Крыма провести проверку на убыточных предприятиях, где наблюдается рост численности работников и высокие зарплаты руководителей

В Крыму и Севастополе сообщают о задержках в выплате зарплат работникам государственных унитарных предприятий. В некоторых случаях долги по зарплате исчисляются миллионами рублей.