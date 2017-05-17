Территорию снесенного микрорынка в Симферополе хотят обустроить за 80 миллионов рублей

В Симферополе на обустройство территории на улице Козлова, где ранее располагался снесенный микрорынок, из городского бюджета планируют выделить 80 млн рублей (около 37 млн гривен). Об этом сообщил глава подконтрольной России администрации Симферополя Геннадий Бахарев, информирует пресс-служба администрации

«Летом будет определен подрядчик и начнется строительство на территории, прилегающей к Центральному рынку по ул. Козлова», – сказал Бахарев.

11 апреля симферопольские власти начали принудительный демонтаж торговых объектов микрорынка на улице Козлова в Симферополе.

Сообщалось, что в районе улицы Козлова на Центральном рынке вместо снесенного микрорынка власти города планировали построить парковку и благоустроить зеленую зону.

25 апреля на сайте администрации города появилось сообщение, что на месте снесенных 11 апреля торговых точек в районе Центрального рынка в Симферополе не будут строить автомобильную парковку.

По информации российского главы администрации Геннадия Бахарева в планах городских властей – расширение дорожной полосы по улице Козлова, устройство заездного кармана, благоустройство территории, укладка тротуарной плитки и высадка деревьев.