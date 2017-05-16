Украинские активисты в лице главы оргкомитета Всемирного дня вышиванки Леси Воронюк подарили главе Меджлиса крымскотатарского народа Рефату Чубарову украинскую национальную вишиванку. Об этом 16 мая Крым.Реалии рассказал соорганизатор Всемирного дня вышиванки Александр Ткачук.

По его словам, организаторы Дня вышиванки встретились с Чубаровым в знак поддержки и солидарности народов, по случаю совпадения проведения Дня вышиванки и траурной даты депортации крымскотатарского народа 18 мая.

«Мы символично обозначили эти даты. Украинцы солидарны с крымскими татарами, нас подстерегла общая нелегкая судьба – давление со стороны России, нам нужно быть едиными и солидарными», – сказал активист.

В этом году оргкомитет Всемирного дня вышиванки принял решение сконцентрировать мероприятия в благотворительных и просветительских акциях.

«Мы не устраиваем шумных празднований. Будет проект «Уличный этноуниверситет», этнологи со всей Украины представят рубашки из регионов, также будет акция «Рожденные в вышиванках», суть в том, что рожденным в этот день детям, в роддомах будут дарить вышиванки», – рассказал Ткачук.

Активисты призвали всех надеть 18 мая вышиванку, как «символ непокорности, свободы и самоидентификации украинцев».

День вышиванки – относительно новая традиция, основанная в 2007 году. Этот праздник проводят в третий четверг мая, но официального статуса у этого дня нет. В 2016 году акции поддержали активисты в Крыму.

18 мая в Украине запланированы мемориальные мероприятия. Ежегодно в этот вспоминают трагические события 1944 года, когда коренной народ выслали за пределы полуострова в Среднюю Азию. Всего было депортировано более 180 тысяч человек.

В Украине депортацию крымскотатарского народа признали геноцидом.